The Tetris Company и Arika анонсировали новую игру «Тетрис»

Компании The Tetris Company и Arika подписали лицензионное соглашение по созданию новой игры «Тетрис».

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Проект обещает реализовывать новые идеи, основанные на концепции «Tetris, который улучшает вашу игру в Tetris». Релиз планируется в 2024 финансовом году — до 31 марта 2025 года.

Других подробностей о грядущей новинке пока нет.

А мы напомним, что оригинальной «Тетрис» исполнилось уже 40 лет (прим. — одни источники упоминают релиз в 1984 г, другие — в 1985 г. На официальном сайте «копирайтом» упоминается период «1985~2024»). К юбилею анонсировали сборник Tetris Forever, у которого ещё нет даты выхода.