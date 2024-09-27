Во что поиграть на Android и iOS, новинки сентября

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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The Bird of a Thousand Voices предлагает окунуться в мир армянской мифологии с помощью очаровательной браузерной игры. Проект композитора Тиграна Хамасяна и художника Карена Матевосяна — сюжетный платформер, где игроки примерят на себя роль принца, спасающего свою родину. А для того, чтобы это сделать, нужно разбудить небесную птицу — и путешествие будет непростым.

Black Border 2 — симулятор таможенника в духе Papers, Please, где игроку нужно решать, кого пропустить через границу, а кого развернуть. Причем решения могут повлиять не только на судьбы людей, но и на самого таможенника: взятки и сделки с сомнительными личностями никто не отменял.

На мобильных платформах вышло переиздание Ultimate Ninja Storm — оригинальной игры длинной серии файтингов по вселенной «Наруто». Если вы скучаете по легендарному ниндзя-боевику, то здесь можно выяснить, кто круче, пережить знакомые по аниме события, изучить Деревню, скрытую в листве, и поучаствовать во множестве мини-игр.

Athena Crisis

Пошаговая тактика, вдохновленная XCOM и Advance Wars. В Athena Crisis игроку предстоит пройти множество миссий, распоряжаясь более чем 40 типами юнитов — от пехотинцев до флота и авиации. А после прохождения сюжета можно попробовать свои силы в многопользовательском режиме против других игроков, или же создавать собственные карты.

Наконец, BLEACH Soul Puzzle — головоломка три-в-ряд по мотивам еще одного легендарного аниме, Bleach. По мере того, как игрок выполняет комбо и цепочки самоцветов, знакомые персонажи могут использовать свои способности, чтобы помочь в прохождении. Ничего сложного, но поклонникам франшизы наверняка понравится.