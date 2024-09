Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2024

Сентябрь подходит к концу, сезон крупных игровых анонсов и релизов подбирается все ближе. Но это не значит, что и сейчас поиграть не во что! Мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store началась раздача The Spirit and the Mouse: платформера о храброй мышке в маленькой французской деревне. После жуткой бури жители деревни пострадали, и только добродушная мышь способна помочь людям заново зажечь огни в их родной деревне. Игру можно бесплатно забрать до 3 октября.

© EGS

В Steam вышла бесплатная демоверсия Metaphor: ReFantazio — грядущего проекта от авторов Persona 5, который выйдет уже 11 октября. Пролог предлагает пройти несколько часов из самого начала сюжета, причем сохранения можно перенести в основную игру на релизе. Демка обещает четыре подземелья, семь архетипов (аналог персон) и шесть потенциальных спутников.

© Steam

На бесплатные выходные в Steam вышел тактический шутер Squad — проект бывших авторов мода Project Reality для Battlefield 2. Как можно догадаться по названию модификации, разработчики уделяют огромное внимание реалистичности механик. Squad довольно непросто освоить, но бесплатные выходные помогут понять, хотите ли вы потратить на игру сотни часов времени.

© Steam

DECIDIT — roguelite-шутер, внешне напоминающий SCORN. Игрокам предстоит продираться через биомеханический ад, уничтожя полчища демонов при помощи гротескных пушек и множества различных модификаторов. По меркам студенческих проектов DECIDIT выглядит очень даже неплохо — поклонникам жанра стоит обратить внимание.

© Steam

Face the Abyss — асимметричный хоррор в формате 3 против 1. Троица выживших пытается сбежать из научного комплекса, полагаясь на интуицию, слух и смекалку, пока за ними охотится монстр, владеющий психическими способностями. Спастись будет сложно, но и монстру-охотнику предстоит постараться, чтобы свести выживших с ума и поймать их поодиночке.