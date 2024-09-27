В Obsidian высказали идею о создании новой Pillars of Eternity

Некоторые члены команды Obsidian Entertainment выразили заинтересованность в создании тактической игры во вселенной Pillars of Eternity. Об этом рассказал дизайн-директор студии Джош Сойер.

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«Несколько человек в студии выдвинули идею тактической игры Pillars. Мне самому очень нравятся такие игры, и у них есть довольно интересное место на рынке, потому что их аудитория, как правило, не очень большая, но очень страстная», — объяснил Сойер.

Разработчик добавил, что данная тема поднимается в обсуждении внутри Obsidian «время от времени». Однако саму идею создания такого проекта довольно «сложно обосновать». Поэтому и говорить о чём-то конкретном рано.

«Кто знает? Быть может, однажды», — подытожил Сойер.

Ранее Сойер рассказывал, что в Obsidian обсуждали возможность создания Pillars of Eternity 3 на фоне успехов Baldurʼs Gate 3.

В настоящее время студия Obsidian готовится к релизу ролевой игры Avowed, действие которой происходит также во вселенной Pillars of Eternity. Её собираются выпустить 18 февраля для PC и Xbox Series.