EA Sports FC 25 вышла на ПК и консолях

27 сентября состоялся полноценный релиз футбольного симулятора EA Sports FC 25. Новая часть знаменитой спортивной серии от Electronic Arts уже доступна всем обладателям игры и подписчикам сервиса EA Play на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

EA Sports FC 25 — новая часть серии футбольных симуляторов от Electronic Arts, пришедшей на замену FIFA. Главными нововведениями проекта стала система тактик FC IQ и режим Rush формата «5 на 5», доступные в Ultimate Team и карьере за тренера.

Лицом игры впервые стал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Вместе с ним амбассадорами также выступают Дэвид Бекхэм, Джанлуиджи Буффон, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.