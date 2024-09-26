Ремейк Snake Eater и StarCraft в Game Pass: Microsoft на Tokyo Game Show 2024

На выставку Tokyo Game Show 2024 заглянула и Microsoft, которая представила и новости об уже известных проектах, и совершенно новые анонсы. Собрали главное с презентации издателя.

© Steam

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Презентацию Microsoft открыл свежий трейлер ремейка Metal Gear Solid 3. Ролик показал новые облики Босса, полковника Волгина и Револьвера Оцелота. Хотя публика надеялась на дату релиза, Konami по-прежнему ничего не говорит — игра должна выйти до конца 2024.

Overwatch 2 и My Hero Academia

В Overwatch пройдет событие, посвященное популярной манге и аниме «Моя геройская академия». 17 октября в игре появятся тематические скины, где персонажи Overwatch примерят на себя роли супергероев — в том числе Деку и Всемогущего.

Ремастеры StarCraft I и II в Game Pass

Фил Спенсер собственной персоной анонсировал неожиданное пополнение в каталоге Game Pass. 5 ноября подписчикам сервиса будут доступны переиздания обеих частей StarCraft. Хотя многопользовательские компоненты игр и так доступны всем желающим, пользователи Game Pass на ПК и подписки Ultimate смогут пройти сюжетные компании.

Threads of Time

Humble Games и студия Riyo Games Beyond представили Threads of Time — ностальгическую JRPG в стиле HD-2D, знакомом по играм Square Enix. Разработчики обещают эпический сюжет, который проведет игрока по различным временным периодам, множество секретов и стильные аниме-катсцены.

We Love Katamari в Game Pass

Помимо StarCraft в Game Pass выйдет We Love Katamari Re-Roll — переиздание культовой аркады, где можно свалять из целой вселенной один большой шар. В версии Re-Roll появится много улучшений, таких как возможность делать селфи и бесконечный режим игры, а также новые испытания и коллекционные предметы.

Закрытое тестирование FragPunk

Xbox объявила об открытии регистрации на закрытое тестирование FragPunk — hero-шутера в формате 5 на 5, где привычные правила игры ломают карты-джокеры. Релиз игры намечен на 10 октября.

Slitterhead

Slitterhead, проект создателя Silent Hill Кейитиро Тоямы, получил новый трейлер с комментариями от самого дизайнера. Он рассказал побольше о главной фишке игры — механике одержимости NPC, при помощи которой предстоит сражаться с гротескными монстрами.

Mana и ремастеры Final Fantasy в Game Pass

Наконец, в Game Pass также появится подарок поклонникам JRPG старой школы. А именно, Trials of Mana, Legend of Mana и коллекция Final Fantasy Pixel Remaster. Обе серии оптимизированы для современных платформ как в графическом плане, так и в смысле дополнительных опций.