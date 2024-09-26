«Отец PlayStation» рассказал о 20 млн проданных копий Black Myth: WuKong

Сообщается, что на выставке Tokyo Game Show 2024 Кен Кутараги, «отец PlayStation», рассказал об успехах ролевого экшена Black Myth: WuKong. Игра продалась тиражом свыше 20 миллионов копий за первый месяц — релиз состоялся 20 августа на PC и PlayStation 5. Причём первые 10 миллионов были достигнуты всего за три дня, а уже в начале сентября стало известно про 18 миллионов продаж.

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Заодно выяснилось, что общий пиковый онлайн экшена на PC и PlayStation 5 составил три миллиона игроков. На PC в Steam пиковый онлайн составил более 2,4 миллиона — это рекордное число для одиночной сюжетной игры. Если в тот же день был достигнут общий пиковый онлайн свыше трёх миллионов, то на консоли Sony пик мог составить около 600 тысяч игроков.

Цифра в 20 миллионов соответствует прогнозам аналитика Даниэля Камило. Он также считает, что к Китайскому Новому году Black Myth: WuKong может получить полноценное дополнение. Разработчики рассказывали, что оно уже активно готовится.

Напомним, что сейчас Black Myth: WuKong продолжает получать патчи. В недавнем обновлении, например, доработали одно из сражений и ошибки в различных локализациях. Также игра продолжает находиться в первой десятке чарта продаж Steam.