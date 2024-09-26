Перенос Assassin's Creed Shadows снизил стоимость акций Ubisoft до минимума за 11 лет

В последнее время дела у Ubisoft идут не очень. Перенос Assassin’s Creed Shadows с ноября на февраль отрицательно сказался на акциях, которые продолжили своё падение после прохладного приёма Star Wars Outlaws. В компании признались, что приключения Кей Весс не оправдали ожиданий по продажам.

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В момент написания новости акции Ubisoft на фондовых биржах торгуются по цене 9,316 евро, однако в какой-то момент цена упала вплоть до 9,19 евро. На этом фоне аналитики советуют активно продавать акции компании, следующая отчётность которой появится только 30 октября.

Падение за день составило свыше 18%, а с начала 2024 года общение снижении цены на акции Ubisoft превысило 60% по сравнению с концом 2023 года. В последний раз цена акций была такой низкой в ноябре 2013 года, когда она ненадолго опустилась до 9,27 евро. Своего максимума Ubisoft достигла в 2018 году — тогда стоимость одной акции составила 102,95 евро.

Вероятно, инвесторы активно наблюдают за ситуацией в Ubisoft и не видят никаких положительных предпосылок. Сама компания собирается сменить вектор: во главе угла встанет создание лучших игр, которые отныне будут выходить в Steam в день релиза и продаваться без раннего доступа за покупку премиальных изданий.

Помимо переноса и критики Assassin’s Creed Shadows, а также слабых показателей Star Wars Outlaws, на цену акций Ubisoft негативно влияет и условно-бесплатный шутер XDefiant. Если верить инсайдеру, у него разработчиков есть время до конца третьего сезона — если не удастся привлечь большую аудиторию, поддержка игры новым контентом будет прекращена.

А ближайшим крупным релизом Ubisoft и должна стать Assassin’s Creed Shadows, которая выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Глава компании отметил, что игре не нужно бояться потенциальной конкуренции с Ghost of Yotei.