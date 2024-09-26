Юбилейную PS5 Pro уже перепродают за 1 млн рублей

Недавно Sony отметила 30-летие бренда PlayStation особым анонсом — компания представила линейку консолей и других устройств в дизайне культовой PS1. Юбилейный набор был распродан в Великобритании за несколько секунд после поступления в продажу.

© Чемпионат.com

Среди покупателей оказались и предприимчивые перекупщики, которые теперь продают набор с огромной наценкой. Если официальная стоимость ретроверсии составляла £ 960 (~ 120 тыс. рублей), то сторонние продавцы выставляют бандл по цене вплоть до £ 10 тыс. (~ 1,2 млн рублей).

Такая высокая стоимость обусловлена тем, что юбилейный набор выпустили ограниченном тиражом в размере 12,3 тыс. штук. Напомним, в эксклюзивную линейку входят PS5 Slim, PS5 Pro, PS Portal, DualSense и DualSense Edge в стиле первой PlayStation.