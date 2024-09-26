Nintendo высказалась об использовании ИИ в играх

В эксклюзивном интервью для The New York Times, культовый геймдизайнер Сигэру Миямото поделился своим видением развития технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), и подхода Nintendo к инновациям в индустрии видеоигр. Об этом сообщает издание DTF.

© Газета.ру

Миямото отметил, что многие компании стремятся следовать за лидерами в области ИИ, однако Nintendo предпочитает идти своим путем, сохраняя свою уникальность на рынке.

«Может показаться, что мы движемся в другом направлении только для того, чтобы выделиться, но на самом деле мы ищем то, что делает Nintendo особенной. Многие говорят об искусственном интеллекте, но в таких случаях все часто начинают двигаться в одном направлении. Nintendo хочет найти свой путь», – подчеркнул геймдизайнер.

Nintendo, японская многонациональная компания по производству видеоигр, была основана в 1889 году и с тех пор стала одной из самых успешных и узнаваемых брендов в индустрии. С момента выпуска своей первой консоли Color TV-Game в 1977 году, Nintendo продолжает удивлять мир своими инновационными продуктами, включая знаменитые серии игр, такие как Super Mario Bros. и The Legend of Zelda, а также революционные консоли, такие как Game Boy, Wii и Nintendo Switch.

Сигэру Миямото, известный своими работами над такими проектами, как The Legend of Zelda и Star Fox, подчеркивает важность сохранения индивидуальности и творческого подхода в развитии технологий, таких как ИИ, для достижения успеха в индустрии видеоигр.