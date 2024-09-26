Sony представила «металлик» чехлы к PS5: новые цвета коснулись и геймпадов

Sony представила новую коллекцию «Chroma» для PlayStation 5, в которую вошли контроллеры DualSense и чехлы для консолей в ярких оттенках. Коллекция была представлена во время недавней прямой трансляции State of Play и включает в себя такие яркие оттенки, как Chroma Pearl, Chroma Indigo и Chroma Teal.

© Ferra.ru

Chroma Pearl DualSense выделяется своей отражающей перламутровой отделкой, переходящей от нежно-розового к кремовому оттенку — напоминает Astro Bot Limited Edition, но без синих деталей. Среди других ярких вариантов — яркий сине-фиолетовый Chroma Indigo и вдохновленный лесом Chroma Teal.

© Sony

© Sony

© Sony

У каждого контроллера есть соответствующий чехол для консоли PS5, но эти чехлы совместимы только с PS5 Slim и грядущей PS5 Pro, а не с оригинальной стартовой моделью.

Контроллеры Chroma DualSense будут продаваться в розницу по цене $ 79,99 / £69,99, а чехлы для консоли — по цене $ 64,99 / £54,99. Предварительные заказы начнутся 3 октября, а 7 ноября в продажу поступят Chroma Pearl и Indigo, а 23 января — Chroma Teal.