От Death Stranding до Horizon: игры, ради которых стоит оформить PS Plus Extra

Подписка PlayStation Plus Extra не зря пользуется популярностью среди многих владельцев PS5 — она открывает доступ к сотням отличных игр. Портал howtogeek.com рассказал, ради каких проектов стоит подумать о подписке.

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Death Stranding Director’s Cut

Режиссерская версия дебютного проекта Kojima Productions получила новые фишки и графические опции, использующие мощности железа PS5. Death Stranding — игра, которую стоит увидеть своими глазами, но понравится она далеко не каждому. Подписка PS Plus Extra позволяет попробовать ее, не переплачивая за полный ценник.

Monster Hunter Rise

Ярые поклонники серии Monster Hunter способны играючи потратить сотни часов в каждой части франшизы, и Rise — не исключение. Особенно если учесть, что на PS5, в отличие от оригинального релиза на Switch, графика гораздо лучше, да и частота кадров выше: 60 fps против 30.

Red Dead Redemption 2

Некоторые игры так сильно нагружают железо, что ПК и даже консоли нагреваются, как печки. Red Dead Redemption 2 — одна из таких игр, во многом благодаря размеру открытого мира и уровню проработки графики. Добавьте к этому отличный сюжет и эффект погружения в мир Дикого Запада, и кажется, что возможность поиграть в Red Dead Redemption 2 по подписке — аттракцион невиданной щедрости.

Disco Elysium: The Final Cut

Каталог PS Plus — также хорошее место для поиска инди-игр, которые иначе прошли бы незамеченными. Например, Disco Elysium заслужила высочайшее признание за уникальный взгляд на жанр CRPG и глубокую систему диалогов. И это лишь один пример стоящего независимого проекта — в каталоге их тьма.

Bloodborne

Если вам нравится Elden Ring или любая из частей Dark Souls, то вы просто обязаны поиграть в Bloodborne. Даже в мире, где Elden Ring побила все предыдущие рекорды серии, эта игра по-прежнему остается любимицей многих фанатов творчества FromSoftware. А поскольку тайтл по-прежнему доступен только на PlayStation, подписка на PS Plus Extra — один из самых дешевых способов приобщиться к классике.

Horizon Forbidden West

Франшиза Horizon — один из флагманов PlayStation, и для многих именно она стала причиной купить PS4 или PS5. Обе игры серии заслуживают внимания, особенно если вы приобрели консоль совсем недавно и хотите посмотреть, на что она способна.