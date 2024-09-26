Начались закрытые отборочные к BB Dacha по «Доте» в Восточной Европе и Китае

Начались закрытые квалификации в последних регионах, участвующих в отборе к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

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По итогам отборочных в Восточной Европе и Китае определятся последние участники соревнования в Белграде.

Участники закрытых квалификаций BB Dacha по «Доте»:

Восточная Европа

1win Team (Россия) — прямое приглашение;

L1GA TEAM (Восточная Европа) — прямое приглашение;

One Move (Россия) — прямое приглашение;

DMS (Восточная Европа) — прямое приглашение;

Night Pulse (Россия) — победитель первых открытых квалификаций;

Team N1ntendo (Восточная Европа) — победитель первых открытых квалификаций;

HYDRA (Россия) — победитель вторых открытых квалификаций;

Five Beavers (Россия) — победитель вторых открытых квалификаций.

Китай

Invictus Gaming (Китай) — прямое приглашение;

Team Zero (Китай) — прямое приглашение;

Azure Ray (Китай) — победитель первых открытых квалификаций;

Evil Rabbit (Китай) — победитель вторых открытых квалификаций.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.