В России стартовали предзаказы PlayStation 5 Pro

Консоль PlayStation 5 Pro добралась до российских розничных сетей, в которых стартовал прием предварительных заказов.

С новой моделью приставки компания Sony обещает пользователям наконец-то предоставить полноценный и бескомпромиссный 4k-гейминг в 60 кадрах в секунду.

На старте текущего поколения в 2020 году, напомним, громогласно заявлялось о 8k, о чем даже имелся соответствующий "шильдик" на коробке.

Среди железных улучшений выделяется графический чип на архитектуре RDNA 3 с производительностью 33,5 Тфлопс - прежде была RDNA 2 на 10,3 Тфлопс.

Также в два раза увеличился объем SSD-накопителя - 2 Тб против 1Тб у предыдущих модификаций.

В группе "М.Видео-Эльдорадо" установили стоимость PS 5 Pro на отметке в 129 999 рублей. Сергей Мезин, руководитель департамента "Развитие игр и игрового сообщества" компании прокомментировал запуск предзаказов: "Игровые консоли Sony PlayStation очень популярны на нашем рынке - так в первом полугодии 2024 года предшественница PS5 Pro заняла 73% всего российского рынка консолей. Мы рады привезти самую мощную консоль в мире в Россию одними из первых, верим, что PlayStation 5 Pro cможет показать темпы продаж аналогичные PS4 Pro. Важным фактором, который может оказать влияние на спрос на PS5 Pro, является наличие игр, способных полноценно раскрыть характеристики усовершенствованной консоли. Среди них можно выделить уже вышедшие игры: The Last of Us: Part II remastered, Gran Turismo 7, "Человек-паук 2", Final Fantasy VII: Rebirth, новинки этого сезона Dragon Age: The Veilguard и Assassin's Creed Shadows и, конечно же, самую ожидаемую игру десятилетия - Grand Theft Auto VI. Все эти игры, как и сама консоль, будут представлены в ассортименте нашей сети".