В Берлине начался 2024 World Championship по League of Legends

Cтартовал чемпионат мира по League of Legends — Worlds 2024.Турнир начался с Play-In стадии, которая проходит с 25 по 29 сентября в Riot Games Arena в Берлине. MAD Lions KOI одолела Vikings Esports (2:0), а PSG Talon была сильнее paiN Gaming (2:1).

© globallookpress.com

В этом году чемпионат проходит в Европе, и команды из восьми регионов мира сражаются за титул чемпиона. После Play-In стадии, с 3 по 13 октября, состоится этап по швейцарской системе (Swiss Stage), также в Берлине.

Плей-офф начнется 17 октября и пройдет в Париже на арене Adidas. Финал чемпионата состоится 2 ноября на арене O2 в Лондоне. Слоган кампании этого года — “Make Them Believe” (“Заставь их поверить”). К слову, гимном чемпионата в этом году стала песня Heavy Is The Crown, которая войдет в будущий альбом Linkin Park — From Zero.

© скриншот

В турнире участвуют 20 команд, которые будут бороться за призовой фонд в размере 2,225 млн долларов. Для фанатов, которые планируют посетить турнир лично, организованы специальные мероприятия и фан-фесты, начиная с 31 октября и до финала.