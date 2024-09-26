Ubisoft обсудила потенциальную конкуренцию между Assassinʼs Creed Shadows и Ghost of Yotei

Неожиданный для многих переезд Assassin’s Creed Shadows на 2025 год означает, что теперь самурайская новинка Ubisoft выходит в один год с многообещающей Ghost of Yotei.

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Похоже, что игроки получили ещё один повод, что сравнить проекты. И не только они.

Один из инвесторов Ubisoft прямо признался, что Ghost of Yotei кажется ему «ужасно похожей» на Assassinʼs Creed Shadow. Да и выходит она тоже в 2025 году. Поэтому компании был задан соответствующий вопрос: «Есть ли риск, что игры столкнутся, и люди не купят Shadows, потому что они ждут Ghost of Yotei?»

Говоря о потенциальной конкурентности проектов, финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге объяснил, что в Assassinʼs Creed Shadows есть два протагониста. И эти два героя должны предложить «фантастический игровой опыт» с разными подходами к геймплею. Особенность, которая очевидно выделяет Shadows на фоне Ghost of Yotei.

В настоящее же время Ubisoft хочет убедиться, что её игра достаточно «отполирована», чтобы реализовать этот обещанный «фантастический опыт».

Assassinʼs Creed Shadows выходит 14 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. А у Ghost of Yotei, которую анонсировали только для PS5, нет точной даты релиза.

Тем временем глава Ubisoft в письме к сотрудникам поставил цель «снова создавать лучшие игры в индустрии» и отрёкся от повесток.