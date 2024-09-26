Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали о живом Сиэтле и его обитателях

Команда The Chinese Room опубликовала очередной дневник разработки Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, в котором подробнее рассказали о Сиэтле.

© Скриншот

Сиэтл — это центральное и «самое человечное место» в Bloodlines 2, где можно выполнять квесты, охотиться на людей и подвергнуть себя опасности, нарушив Маскарад.

Файр сможет передвигаться по тёмным переулкам и крышам домов, посещать разные достопримечательности и районы вроде клуба Atrium или Китайского квартала и в целом погрузиться в ритм городской жизни, наблюдая и охотясь за местными NPC. И всё это в обстановке заснеженного, грязного, ночного нео-нуара.

© Скриншот

Разработчики обещают живой мир, в котором игрок сможет быть как простым наблюдателем, так и прямым участником. Во время исследования Сиэтла можно будет повстречать самых разных обитателей — будь-то спорящий по телефону бизнесмен, рисующий граффити уличный художник, пытающийся взломать машину угонщик или общающаяся с клиентом секс-работница.

С некоторыми из NPC будут доступны определённые взаимодействия. Например, со стоящими у бара и распивающими пиво байкерам можно будет подраться, а с секс-работниками — пофлиртовать и даже получить отказ в случае, если им не понравится ваша одежда.

© Скриншот

Следующий дневник The Chinese Room посвятят охоте и питанию вампиров. Напомним, что в прошлый раз разработки рассказывали об Анархах и Свободных.

Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 запланирован на первую половину 2025 года. Ранее в сеть утёк геймплей ранней версии игры до смены студии-разработчика.