Объявлена цена Sony PS5 Pro в России

Сеть М.Видео-Эльдорадо открыла предзаказ на новейшую консоль PlayStation 5 Pro в России.

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Стоимость приставки составит 129 999 рублей, а покупатели могут оформить рассрочку на 24 месяца без переплаты, с кэшбеком 30%. Консоль поставляется с официальной гарантией на 1 год.

PS5 Pro получила улучшенный процессор AMD Zen 2 с 16 потоками и частотой до 3.85 ГГц, а также графический чип RDNA 3 с мощностью 33.5 Тфлопс.

Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 с увеличенной скоростью и SSD-накопителем на 2 ТБ. Эти характеристики позволили повысить рендеринг в играх на 45%, обеспечивая плавную работу в 4K.

Новая система охлаждения позволяет играть в требовательные игры без перегрева. PS5 Pro поддерживает все аксессуары и VR-шлем PlayStation VR2.