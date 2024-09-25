Вышел финальный трейлер аддона Vessel of Hatred для Diablo 4

Разработчики Diablo 4 опубликовали релизный трейлер первого дополнения для игры. Аддон получил название Vessel of Hatred. В ролике показали завязку истории DLC и основные нововведения.

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Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Дополнение расскажет о судьбе Мефисто, который вновь угрожает Санктуарию. Чтобы противостоять столь могущественному врагу, игроки отправятся в регион — Наханту, который знаком фанатам по Diablo 2.

Также Vessel of Hatred привнесёт новый класс под названием «Наследник духов». У него будут эксклюзивные предметы и квест «Священная охота», открывающий доступ к системе «обитель духов». Ко всему прочему, геймерам станет доступна механика наёмничества.

Релиз Vessel of Hatred состоится 8 октября. Diablo 4 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.