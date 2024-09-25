Мод для снятия привязки к PSN в God of War: Ragnarok был удалён самим автором

Один из самых часто называемых минусов God of War: Ragnarok на PC — необходимость привязки аккаунта PSN. От этой обязанности геймеров избавил неравнодушный энтузиаст в своей модификации, однако теперь её официальная страница на NexusMods была удалена.

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Модификацию NoPSSDK выпустил энтузиаст под псевдонимом iArtorias. Утилита быстро собрала тысячи загрузок, а её автор призвал не заниматься пиратством. Как рассказала администрация NexusMods, именно автор NoPSSDK удалил модификацию с сайта без объяснения причин.

При этом iArtorias обещал поддерживать работоспособность мода даже в случае каких-либо обновлений God of War: Ragnarok. Пользователи подтвердили, что NoPSSDK работает на Steam-версии игры до сих пор. Сама модификация быстро появилась на сторонних ресурсах, поэтому загрузить её не составит труда.

Одной из причин удаления модификации с самого крупного сайта модов может стать обращение самой Sony к автору NoPSSDK. Однако будет неудивительным, если рано или можно у модификации появится аналог от другого разработчика.