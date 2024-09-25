Американский журналист рассказал о серьезных разногласиях директоров Activision и Blizzard

Известный журналист Джейсон Шрайер поделился отрывком из своей новой книги Play Nice. В центре внимания оказались Бобби Котик и Майкл Морхейм — бывшие руководители Activision и Blizzard Entertainment соответственно, которые в 2007 году объединились и создали союз с будущей ценой в 74 миллиарда долларов.

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На протяжении многих лет они составляли необычную пару из-за противоположности характеров, но умении зарабатывать на видеоиграх. Однако в 2013 году у объединённой Activision Blizzard начались проблемы.

Отмена преемника World of Warcraft под названием Titan обошлась компании в 80 миллионов долларов, а у самой MMORPG количество подписчиков упало вдвое. Несмотря на это, Бобби Котик продолжа инвестировать в Blizzard и продвигать WoW. По признанию бывшего исполнительного директора Blizzard Джио Ханта, Котик считал, что компания извлекает «недостаточно пользы» из своих франшиз.

Вследствие этого Activision стала играть более активную роль в деятельности Blizzard. Многие сотрудники были уволены, расходы сократились, а новые проекты стали выходить быстрее. Массовые увольнения испортили «некогда безупречную» репутацию Blizzard в 2021 году.

Как считает Шрайер, Microsoft могла почувствовать новые возможности и потенциальную скидку, поэтому решила выкупить Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Многострадальная сделка была успешно завершена в октябре 2023 года. Бобби Котик ушёл в отставку в декабре того же года, но последствия его решений и разногласий с Майклом Морхеймом преследуют Activision Blizzard до сих пор.

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Отмена Titan и многомиллионные потери не только отрицательно сказались на компании Морхейма, но и отдалили Blizzard от своего сооснователя. Майкл запустил компанию в 1991 году вместе со своим однокурсником, а уже в 1994 вышла легендарная первая Warcraft: Orcs & Human. Последующими хитами стали Diablo и StarCraft. Ключом к успеху стала философия, в которой в первую очередь ценились сами игроки.

А вот Бобби Котик разделял другую позицию. Он поверил в игры «с потенциалом», которые можно было выпускать ежегодно и на разных платформах. Именно такой стала серия Call of Duty. Были и франшизы, которые Activision «высушила досуха»: Guitar Hero, Tony Hawk’s Pro Skater и Skylanders. Именно Котик подтолкнул Морхейма нанять опытного финансовго директора, который бы смог контролировать расходы.

В 2015 году Blizzard наняла Армина Зерзу. С того момента финансисты стали постоянными участниками совещаний. Они спрашивали, почему карточная Hearthstone не побуждает игроков к новым покупкам, а в Overwatch карты и герои не продаются по отдельности для получения дополнительного дохода. Дела у Blizzard шли хорошо, но Зерза недоумевал от поддержки таких низкоприбыльных проектов, как выставка BlizzCon.

Сотрудники Blizzard признаются, что Зерза стал «аватаром Котика», который, по сути, выполнял функции генерального директора, а не финансиста. Для Майкла Морхейма и его ближайшего окружения такое положение дел было противоречивым, несмотря на хорошую прибыль. К 2017 году Котик каждый день «сражался» с Морхеймом по разным вопросам: от большого числа сотрудников в несвязанных с разработкой отделов до нежелания добавлять новых разработчиков в существующие команды.

Один из самых значительных споров между Activision и Blizzard разгорелся из-за вознаграждения сотрудников. Котик верил в то, что команды, получившие наибольшую прибыль, должны получать наибольшие бонусы. А вот Морхейм хотел, чтобы бонусы получала вся компания. Компромисс был следующий: большую часть бонусов получает команда World of Warcraft (самой прибыльной игры Blizzard), но другие команды также имеют доход с полученной прибыли.

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В 2017 году Blizzard уже не показывала прежних успехов, а Армин Зерза дорос до главного операционного директора Blizzard. Многие сотрудники стали признаваться, что ходить на работу каждый день становилось всё мрачнее. А Бобби Котик, помимо желания сделать из Call of Duty кинофраншизу, стал инвестировать в киберспорт — для Морхейма это стало неожиданностью, хотя руководство восприняло идею в качестве благоприятной возможности.

В вопросе киберспорта Бобби Котик вновь проявил свою жадность. За создание официальной команды в Overwatch планировалось взимать 250 тысяч долларов, но Котик требовал увеличить сумму до невообразимых 20 миллионов долларов. Управленец хотел привлечь миллиардеров, которые уже владеют киберспортивными командами в других дисциплинах.

Вице-президент Blizzard по потребительским товарам рассказал, что те времена были «дикими». Для управления киберспортивным подразделением были наняты люди из мира реального спорта, а Котик хотел создать мерчендайз по Overwatch: от толстовок до кружек. В 2023 году киберспортивная Overwatch League была закрыта, так и не показав серьёзных успехов.

Майкл Морхейм понимал, что с течением лет Blizzard Entertainment в составе Activision Blizzard начала терять свою независимость. Управленец отправил письмо Бобби Котику, где заявил, что сохранение «культуры и волшебства» является ключевым моментом для успехов самой Activision Blizzard, в том числе из-за возможности создавать игры «высочайшего качества».

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Морхейм обладал большим деловым чутьем и был конкурентоспособным, как и его коллеги из Activision. Майкл потратил годы на то, чтобы удовлетворить запросы Бобби Котика, но не отказываясь от того, что делало Blizzard великой в глазах игроков. Главная разница между управленцами была в том, что для Морхейма прибыль не стояла на первом месте.

Именно эта философия сделала сооснователя Blizzard Entertainment уязвимым. Долгое время у компании не было крупных релизов, а сама она нанимала гораздо больше сотрудников, нежели Activision, хотя не показывала столь же крупных финансовых успехов.

3 октября 2018 года Морхейм объявил, что уходит в отставку. Он не сделал публичных заявлений — лишь написал в социальных сетях, что пришло время того, когда Blizzard должен возглавить кто-то другой. Близкие к Майклу сотрудники понимали: он устал бороться с политикой Бобби Котика.

Сотрудники Blizzard Entertainment оказались потрясены сменой руководства. Они любили Морхейма: тот относился к ним дружелюбно, отвечал на письма сотрудников низшего звена и всегда приветствовал. Однако на уходе сооснователя компании закончилась важная эпоха Blizzard.

Полную историю Джейсон Шрайер расскажет в своей книге. Play Nice выйдет 8 октября на английском языке.