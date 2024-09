Sony и Sucker Punch назвали число проданных копий Ghost of Tsushima

Тираж самурайского экшена Ghost of Tsushima достиг 13 млн копий по всему миру. Информацию подтвердило издание The New York Times.

© Скриншот

До этого о продажах игры студия Sucker Punch сообщала в 2022 году — тогда тираж составлял 9,73 млн копий.

Ghost of Tsushima вышла в июле 2020 года на PS4. В августе 2021 года состоялся релиз версии для PS5, а в мае этого года — версии для PC. В последнем случае Ghost of Tsushima стала вторым самым успешным релизом PlayStation в Steam, обойдя God of War 2018 года по пиковому онлайну.

Напомним, что в следующем году выйдет новая часть серии Shadow — Ghost of Yotei. В игре будет новая героиня, а события развернутся спустя более 300 лет после истории Ghost of Tsushima.

Франшиза Shadow будет включать ещё как минимум один фильм (киноадаптация Чада Стахелски («Джон Уик»)) и несколько спин-оффов.