Sony и Sucker Punch назвали число проданных копий Ghost of Tsushima

Sony и Sucker Punch продали 13 млн копий Ghost of Tsushima по всему миру
Тираж самурайского экшена Ghost of Tsushima достиг 13 млн копий по всему миру. Информацию подтвердило издание The New York Times.
До этого о продажах игры студия Sucker Punch сообщала в 2022 году — тогда тираж составлял 9,73 млн копий.
Ghost of Tsushima вышла в июле 2020 года на PS4. В августе 2021 года состоялся релиз версии для PS5, а в мае этого года — версии для PC. В последнем случае Ghost of Tsushima стала вторым самым успешным релизом PlayStation в Steam, обойдя God of War 2018 года по пиковому онлайну.
Напомним, что в следующем году выйдет новая часть серии Shadow — Ghost of Yotei. В игре будет новая героиня, а события развернутся спустя более 300 лет после истории Ghost of Tsushima.
Франшиза Shadow будет включать ещё как минимум один фильм (киноадаптация Чада Стахелски («Джон Уик»)) и несколько спин-оффов.