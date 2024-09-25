Организаторы BLAST Fall Final 2024 по CS2 разрешили Astralis играть с Кэдианом на турнире

Турнирный оператор BLAST официально разрешил команде Astralis выступить с Каспером cadiaN Меллером на топ-турнире BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2.

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Организаторы соревнования опубликовали заявление касательно ситуации Astralis на чемпионате. По словам представителей BLAST, оператор не сомневается в правдивости первоначальной информации датского клуба о том, что команде необходима срочная замена в связи со здоровьем игрока Александера br0 Бро, в связи с чем коллектив сможет выступить на осеннем чемпионате.

При этом организаторы ивента отметили, что по действующим правилам турнира Astralis будет оштрафована на 25% от заработанных призовых. Однако в 2025 году BLAST планирует пересмотреть правила, касающиеся срочных замен, чтобы сделать их более прозрачными.

Позже в Сети было опубликовано заявление, подписанное капитанами остальных команд, участвующих на осеннем BLAST Premier. Лидеры коллективов настояли на том, чтобы Astralis выступала со своим тренером Каспер ruggah Дью на замене, а не с Кэдианом, указав на аналогичные решения организаторов в прошлом.

Датская Astralis выступит на BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2 с Каспером cadiaN Мёллером в качестве капитана, подписанным клубом за неделю до старта турнира, то есть после закрытия трансферного окна. CadiaN заменил br0, который, по словам представителей организации, «не в состоянии выступать на турнире».

При этом различные источники докладывают, что на данный момент Александер Бро тестируется в команде ENCE, не испытывая никаких проблем со здоровьем. Повлияют ли эти слухи на решение организаторов чемпионата, неизвестно.