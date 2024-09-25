В свежем геймплейном трейлере Dragon Age: The Veilguard показали битву с драконом

В рамках трансляции State of Play был показан свежий трейлер Dragon Age: The Veilguard. Геймплейный ролик Blighted Dragon («Проклятый дракон») длится более четырёх минут, а в центре внимания оказалось сражение с гигантским драконом, скрывающемся в катакомбах.

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Для победы над мощным врагом придётся вовремя уворачиваться от стремительных атак, использовать магию и помощь союзников. Однако добить дракона не удастся — конец битвы знаменуется кинематографическим роликом, в котором можно увидеть ещё одного дракона и не только.

Напомним, что Dragon Age: The Veilguard выходит 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее разработчики рассказали, что не захотели возвращать знакомых героев ради фансервиса, а также поделились деталями о любовных треугольниках.