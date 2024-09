Создатели Ghost of Tsushima анонсировали новую игру Ghost of Yotei про феодальную Японию

В рамках State of Play состоялся неожиданный анонс Ghost of Yotei. Новинку разрабатывает студия Sucker Punch Productions, известная по ролевому экшену Ghost of Tsushima. Как и в прошлом творении, местом действия станет феодальная Япония.

Игроки возьмут на себя роль девушки Атсу. В 1603 году (спустя более 300 лет после событий первой игры) она должна отправиться в приключения по опасным землям с лугами и заснеженными тундрами. Решение отказаться от продолжения истории Дзина Сакая было принято из-за желания увидеть становление нового Призрака.

Разработчики рассказали, что решили сохранить ключевые принципы из Ghost of Tsushima: играть за странствующего воина в Японии, любоваться пейзажами и исследовать мир в собственном темпе.

Релиз Ghost of Yotei состоится в 2025 году только на PlayStation 5 — грядущая новинка изначала готовилась для консоли девятого поколения. Авторы пообещали ввести в игру новые механики и виды оружия.