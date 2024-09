The Last of Us: Part 1 и ремейк Dead Space пополнят каталог PlayStation Plus

В рамках трансляции State of Play было объявлено, что The Last of Us: Part I для PlayStation 5 появится в каталоге подписки PS Plus на тарифе Extra и Premium уже 26 сентября. Также стали известны игры, которые раздадут подписчикам на всех тарифах:

© Скриншот

Dead Space (2023);

Doki Doki Literature Club!;

WWE 2K24.

Забрать их получится с 1 октября по 4 ноября. А пока для всех подписчиков PS Plus до 30 сентября проходит раздача сразу трёх игр. Среди них есть Harry Potter: Quidditch Champions и Little Nightmares II.

Кроме того, в дальнейшем каталог классики на тарифах Premium пополнится ещё парой игр: