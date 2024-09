Скриншоты и больше подробностей Ghost of Yotei авторов Ghost of Tsushima

На State of Play анонсировали Ghost of Yotei — новую игру серии создателей Ghost of Tsushima из Sucker Punch Productions.

© Скриншот

Напомним, что главным героем в этот раз станет девушка Атсу, а события развернутся в 1603 году — спустя более 300 лет после истории Дзина.

© Скриншот

Креативные директоры Ghost of Tsushima Нейт Фокс и Джейсон Коннелл давно раздумывали о духовном наследнике первой игры. В начале разработки команда задалась вопросом о «ДНК игры Ghost». По словам Фокса, всё строится на «переносе игрока в романтику и красоты феодальной Японии».

Вдохновение для сеттинга пришло во время двух исследовательских поездок Sucker Punch в северную Японию. Разработчиков очень впечатлила гора Ётэй/Йотей, отражающаяся в озере Тоя, а также национальный парк Сиретоко в северо-восточной части острова Хоккайдо, куда Фокс отправился записывать звуки природы.

© Скриншот

Парк Сиретоко — это невероятно красивое и в то же время опасное место, где водятся медведи. По словам Фокса, именно это чувство опасности разработчики и стремятся привнести в игру.

В Sucker Punch не стали вдаваться в подробности сюжета Ghost of Yotei, но отметили, что игроков ждёт история «героя-аутсайдера» и «мести».

© Скриншот

В своём путешествии Атсу пройдёт по обширным лугам, заснеженным тундрам и другим живописным ландшафтам. А у игроков будет больший контроль над историей героини, чем в Ghost of Tsushima.

Говоря о новых видах оружия, Коннел упомянул, что в игре появится огнестрельное оружие.

Ghost of Yotei выходит в 2025 году только на PlayStation 5. Во франшизу также войдут как минимум один фильм (киноадаптация Чада Стахелски («Джон Уик»)) и несколько спин-оффов.