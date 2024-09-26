Игра Hamster Kombat про хомяка вернется в октябре со вторым сезоном и новыми функциями

Первый сезон Hamster Kombat про хомяка завершился, а игроки, которые провели в игре кучу часов и заработали множество токенов, ждут своих заветных выплат на криптокошельки. На фоне большого скандала разработчики проекта объявили дорожную карту развития игры.

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Второй сезон Hamster Kombat стартует в октябре. В этом же месяце игра получит внешние платёжные системы и расширенную библиотеку внутренних игр. В ноябре авторы планируют реализовать выпуск первых тайтлов от сторонних разработчиков в рамках Hamster Kombat.

Декабрь тоже станет жарким месяцем для проекта: планируется интеграция рекламной сети в продукцию магазина и запуск системы кланов. В 2025 году у разработчиков действительно масштабные планы — выпуск NFT, интеграция с настольными играми, первый соревновательный клановый чемпионат и многое другое.

Листинг Hamster Kombat стартует сегодня в 15:00 мск.