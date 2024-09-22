PlayStation запрещала разработчикам критиковать провальную Concord в ходе создания

DTF: топ-менеджер PlayStation запрещал плохо отзываться о разработке Concord
Согласно сообщениям бывшего редактора IGN Колина Мориарти и журналиста Kotaku Итана Гача, в студии Firewalk при разработке командного шутера Concord царила атмосфера так называемого «токсичного позитива». Это означало, что участникам проекта запрещалось высказывать любые негативные мнения о дизайне персонажей или геймплее проекта. Об этом сообщает издание DTF.
Глава студий PlayStation Герман Хульст активно поддерживал создание шутера, который, как утверждается, был «его детищем». Мориарти также заявил, что на разработку Concord было потрачено $400 млн, не включая стоимость самой студии Firewalk, которую Sony приобрела в апреле 2023 года. Позже информация о такой стоимости проекта была опровергнута.
Компания, по словам Мориарти, возлагала большие надежды на Concord, сравнивая его с «Звездными войнами» по потенциальным амбициям и связывая его с «будущим PlayStation». Однако многие пользователи сети выразили сомнения в правдивости информации о стоимости производства, указывая на то, что в таком случае игра была бы дороже, чем Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part II или Marvel's Spider-Man 2.
Concord – многопользовательская компьютерная игра в жанре онлайн-шутера, разработанная американской студией Firewalk Studios и изданная Sony Interactive Entertainment. Выпуск состоялся в августе 2024 года для персональных компьютеров и PlayStation 5. Сервера проекта были отключены спустя две недели после релиза из-за низкого интереса игроков к проекту.