Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2024

Первый месяц осени почти позади. Для тех, кто скучает по лету, это повод для грусти, но для геймеров — совсем наоборот, ведь игровая индустрия постепенно разгоняется к праздникам. А мы пока приготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают TOEM: милейшую черно-белую головоломку для любителей фотографии. Игроку предстоит повстречать немало забавных персонажей и помочь им решить их проблемы с помощью фотоаппарата. Идеальная игра, чтобы ненавязчиво бродить по миру, любоваться пейзажами и щелкать красивые скриншоты. TOEM можно бесплатно забрать до 26 сентября.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышел зомби-roguelite The Last Stand: Aftermath. Одинокому выжившему, зараженному вирусом, необходимо продержаться как можно дольше, кочуя из одной точки в другую, но с ордами зомби и постоянным дефицитом ресурсов это не так-то просто. The Last Stand можно забрать до 26 сентября.

© EGS

Яркая и совершенно безумная гоночная аркада о пингвинах, которые состязаются за право попасть на роскошный банкет. Faaast Penguin очевидно вдохновлена серией Mario Kart: большие скорости, множество бонусов и возможность наряжать пингвинов в самые разные дурацкие костюмы.

© Steam

К фестивалю Boomstock в Steam вышла Diluvian Ultra: Awakening — демоверсия жутковатого бумер-шутера, похожего на пиксельную версию картин Гигера. Игрок может уничтожать полчища пришельцев на космическом корабле с помощью гротескного органического оружия, или же кромсать их мечом в ближнем бою.

© Steam

The Little UNI — рисованный point-and-click квест о маленькой девочке, которая отправляется на поиски новой планеты, где можно поселиться. Игра смешивает милый стиль, толику хоррора и сюрреализм в равных пропорциях. Поклонникам жанра не стоит проходить мимо.