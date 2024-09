Warhammer 40,000: Space Marine 2 вновь обогнала Black Myth: WuKong в чарте Steam

Valve поделилась мировым чартом продаж Steam за неделю с 10 по 17 сентября. Лидер сохранился с прошлой недели — это экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2, который успел продаться тиражом свыше двух миллионов копий. Следом идёт условно-бесплатная Counter-Strike 2, а вот закрывает троицу портативный ПК Steam Deck.

© Focus Entertainment

На четвёртом и пятом месте оказались Black Myth: WuKong и Once Human соответственно. Им удалось перегнать NBA 2K25, а также PUBG: Battlegrounds и Dota 2. Первую десятку закрыла Satisfactory, которая в этом месяце выбралась из раннего доступа и обновила свой рекорд по пиковому онлайну.

За рамками первой десятки стоит отметить сразу несколько бывших эксклюзивов PlayStation, которые начали продаваться с крупными скидками. Это Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part I и God of War (2018) — они заняли 11, 16 и 20 места в мировом чарте соответственно.

Чарт продаж Steam с 10 по 17 сентября

Warhammer 40,000: Space Marine 2; Counter-Strike 2; Steam Deck; Black Myth: WuKong; Once Human; NBA 2K25; PUBG: Battlegrounds; Dota 2; Forza Horizon 4; Satisfactory.

В российском чарте продаж с 10 по 17 сентября ситуация отличается. Там лидерами стали Dota 2 и Counter-Strike 2, тогда как Warhammer 40,000: Space Marine 2 закрыла троицу лидеров. Аналогичное мировому топу четвёртое место занимает Black Myth: WuKong.

Предварительный заказ Frostpunk 2 добрался до девятого места, а топ-10 закрывает No Man’s Sky. Вышедшая из раннего доступа Satisfactory заняла восьмую строчку.