Представлена первая игра для Nintendo Switch 2 — романтический симулятор фермы

Разработчики романтического симулятора фермы в постапокалипсисе My Time At Portia анонсировали продолжение под названием My Time at Evershine — игру собираются выпустить в том числе на Nintendo Switch 2.

Указано, что авторы планируют релиз на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и «наследницу Switch». Через неделю, 24 сентября разработчики начнут кампанию на Kickstarter.

Официально консоль Nintendo Switch 2 ещё не анонсирована, хотя ещё год назад создатели оригинальной приставки сообщили о переходе к новому поколению. Предполагается, что новое устройство станет доступно уже в 2025 году.