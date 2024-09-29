Почему игры на картриджах не умирают?

Игры на картриджах — не такой уж и пережиток прошлого, как можно подумать. Нельзя сказать, что они полномасштабно возвращаются на рынок, но интерес к ним по-прежнему есть: различные компании продолжают выпускать игры на картриджах, а также консоли для них. Портал howtogeek.com рассказал, откуда взялся этот спрос и как его поддерживают.

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Картриджи были синонимичны видеоиграм на протяжении десятков лет. Они впервые появились в 1970-х с выходом консоли Fairchild Channel F, и были одной из ключевых причин запредельной популярности Atari 2600. Без картриджей рынок домашних игровых консолей не был бы таким, каким мы знаем его сегодня.

На фоне упадка индустрии в 1983 году картриджи немного сдали позиции, но вскоре стали еще более популярными благодаря Nintendo и SEGA. Они были повсюду вплоть до середины 1990-х, пока на рынок не вышли диски. Хотя оптические носители не лишены недостатков, из-за повышенного объема хранилища и дешевого производства переход на диски был неизбежным. Sony и SEGA подключились к тренду достаточно быстро, а вот Nintendo не торопилась с выводами — Nintendo 64 по-прежнему использовала картриджи.

На сегодняшний день картриджи давным-давно вышли из моды, однако мелкие компании и частные лица поддерживают старые традиции. Доморощенные разработчики и инди-студии продолжают выпускать игры на картриджах. Компании, такие как Retro-bit и Limited Run Games, пошли на шаг дальше и начали выпуск новых картриджей для ряда старых консолей, в том числе делюкс-издания и повторные тиражи игр, которые тяжело найти на вторичном рынке.

Попытки вдохнуть новую жизнь в устаревший формат находят свою аудиторию, но одной ностальгией по старым играм дело не заканчивается. Некоторые компании создают совершенно новые возможности для платформ на базе картриджей. Например, Evercade не просто занимается продажей устройств для ретро-игр, но стилизует их под аркадные кабинеты и портативки прошлых поколений.

К тренду присоединилась и сама Atari — бывший лидер рынка в эпоху картриджей. Она уже выпустила современную версию платформы 2600, а в конце августа официально анонсировала 7800+ — обновленную консоль, которая будет поддерживать как старые, так и новые картриджи.

Наконец, преимущество картриджей еще и в том, что специальные чипы позволяют разработчикам расширять возможности консолей. Например, современные картриджи могут иметь больше свободной памяти, хотя раньше что-то подобное было бы слишком дорогим удовольствием. Так, Limited Run Games собирается выпустить Doom для SNES на картридже с уникальным чипом, который повысит производительность игры. Более того, она будет поддерживать контроллеры с вибрацией.