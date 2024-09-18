Подписка Xbox Game Pass: Core, Standard или Ultimate?

Подписка Xbox Game Pass сильно поменялась за прошедшие годы, и недавно, с появлением уровня Standard, она изменилась вновь. Портал howtogeek.com рассказал, чем отличается каждый вариант подписки.

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Game Pass Core — самая дешевая опция

Game Pass Core — базовый вариант подписки за $10 в месяц. Примечательно, что он открывает доступ к многопользовательской игре по Сети и платным релизам для Xbox. Он не нужен для Apex Legends или World of Tanks, но обязателен для новой Call of Duty или Tekken 8.

Game Pass Core также предлагает библиотеку игр для Xbox, пусть и не слишком большую. Обычно в каталог входит несколько дюжин игр на ротации. Некоторые из представленных проектов довольно популярны, но, в целом, выбор не так велик, как на других уровнях подписки. К тому же, каталог редко получает обновления, а также в него почти никогда не попадают новинки в день релиза.

Наконец, в стоимость Game Pass Core не входят дополнительные сервисы, вроде EA Play, который предоставляет доступ к библиотеке игр Electronic Arts. Некоторые игры, не являющиеся частью библиотеки, иногда выходят на бесплатный пробный период — тогда их можно попробовать и на базовом уровне подписки.

Game Pass Standard — универсальная опция

Game Pass Standard — новейший уровень подписки за $15, который не сильно отличается от Core. Он предлагает те же привилегии, от онлайна до доступа к библиотеке игр. Разница лишь в том, что игр в каталоге гораздо больше. Если уровень Core может похвастать всего парой дюжин тайтлов, то в Standard доступны сотни различных игр, среди которых есть и новинки. Правда, свежие игры в день релиза все равно закрыты.

Game Pass Ultimate — самая полная опция

Game Pass Ultimate за $20 в месяц дает максимальную выгоду за свои деньги. Финальный уровень подписки предоставляет привилегии всех предыдущих, а также доступ не только к библиотеке игр для Xbox, но и к каталогу ПК-релизов. Некоторые тайтлы доступны исключительно на ПК, поэтому Game Pass Ultimate открывает новые возможности. Помимо этого, подписка дает доступ к некоторым новинкам сразу в день релиза.

Премиальная подписка также предполагает еще два бонуса: доступ к EA Play и облачный гейминг. Последний позволяет запускать игры без загрузки на физическое устройство, будь то Xbox или ПК. Хороший вариант, если у вас нет времени или возможности скачать что-то огромное, но для него потребуется высокоскоростной интернет.