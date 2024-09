5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

DeathSprint 66

DeathSprint 66 — антиутопический симулятор спринтерских гонок, где бегунам предстоит проходить трассы, полные смертельных ловушек. Путь к финишу может в любой момент оборваться из-за ямы с шипами, мясорубки или лазерной ловушки. DeathSprint 66 умело сочетает психоделический футуризм WipeOut и безудержную жестокость Road Redemption. А помимо сюжетной кампании игра также предлагает соревновательный онлайн-режим на восемь игроков.

© Steam

I Am Your Beast

Новый проект от создателя нашумевшей El Paso Elsewhere. В I Am Your Beast игроку предстоит уничтожать полчища охотников на миниатюрных уровнях-песочницах, совершая цепочки зрелищных убийств в стиле «Джона Уика» и Superhot. А многим игрокам, оставившим отзывы, игра напоминает Hotline Miami.

© Steam

Devil’s Hideout

Devil’s Hideout — point-and-click хоррор, стилизованный под пиксельные приключения начала 1990-х. Героиня игры узнает, что ее погибшая сестра на самом деле жива, и отправляется на поиски пропавшей… Но в дело вмешивается таинственный культ. Devil’s Hideout готова напугать как оккультной паранойей, так и запутанными головоломками.

© Steam

TCG Card Shop Simulator

В Steam никогда не было дефицита симуляторов, однако сейчас магазин наводнили однотипные игры про магазины различной ерунды. Так, TCG Card Shop Simulator предлагает заняться лавкой по продаже коллекционных карточек. А это значит, что игроку предстоит распаковывать товар, выставлять его на витрины и, конечно же, устраивать маленькие турниры в магазины. К счастью, покупателей, которые не моются, можно побрызгать дезодорантом.