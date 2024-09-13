Virtus.pro упала в нижнюю сетку на ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

Российская команда Virtus.pro потерпела первое поражение в рамках топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

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Во втором раунде верхней сетки «Медведи» столкнулись с североамериканской Team Liquid. «Жидкие» разгромили коллектив из России со счётом 2:0 (Ancient — 13:7, Dust 2 — 13:6), отправив VP в нижнюю сетку.

По итогам данного противостояния Team Liquid гарантировала себе слот в плей-офф турнира. Что касается Virtus.pro, в нижней сетке команда будет противостоять датскому ростеру Team Falcons.

Международный чемпионат ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября на Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.