Что мы знаем о Life & Death: будущем дополнении для The Sims 4

Следующим дополнением для The Sims 4 станет пакет под названием Life & Death — и мы даже знаем, когда состоится релиз. Правда, никто пока не может сказать, что именно войдет в состав дополнения, хотя по тизерам можно сделать догадки. Портал PC Gamer рассказал, что известно о грядущем расширении.

© Steam

Дата релиза

Дополнение Life & Death выйдет 31 октября 2024. По меркам Electronic Arts анонс даты релиза обновления в дорожной карте сезона — довольно необычное явление, поэтому у игроков есть время подготовиться к релизу. А полная информация о контенте дополнения появится 3 октября.

Что нового будет в Life & Death

Разработчики пока не рассказывали о новом контенте, но, судя по тизерам и наполнению аналогичных дополнений, можно сделать некоторые предположения. Обычно расширения для The Sims 4 предлагают новые механики, предметы для редактора персонажей, мебель и украшения для дома, а также новую локацию.

Один из тизеров (Season of To Be Continued) дополнения был стилизован под гадание на картах таро — вероятно, это недвусмысленный намек на содержание Life & Death. К тому же, на одной из карт было изображение Мрачного жнеца. Может быть, тематика дополнения вращается вокруг перерождения, или призраки станут отдельной стадией жизни симов.

Новый мир

«Жизнь и смерть» — немного абстрактная формулировка, поэтому тяжело предсказать, какие именно локации появятся в Life & Death. Наверное, самый вероятный вариант: что-то на тему Хэллоуина или мексиканского Дня мертвых.

Новые смерти для симов

Обычно в дополнениях часто появляются новые способы отправить симов в мир иной. А пакет под названием Life & Death уж тем более наверняка получит что-то новенькое. Если расширение сделает акцент на оккультной тематике, то, может, на смерть симов будут влиять предсказания карт.

Новые карьеры и навыки

Многие игроки выдвигают теорию, что в Life & Death можно будет стать Мрачным жнецом. Почему люди так думают? Потому что много лет назад пакет, посвященный смерти, проиграл в голосовании контенту, который в будущем стал расширением Nifty Knitting. А что касается навыков, то чтение карт таро почти наверняка будет одним из них.