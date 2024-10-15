Лучшие метлы в Harry Potter: Quidditch Champions

Harry Potter: Quidditch Champions наконец подарила фанатам франшизы настоящий спортивный симулятор квиддича. Поэтому немудрено, что кастомизация метлы играет важную роль в карьере волшебного атлета. Портал GameSpot рассказал, какие метлы лучше всего подойдут игрокам разных позиций.

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По умолчанию на старте карьеры игрокам доступны три метлы: Shooting Star, Cleansweep и Comet. Еще семь можно разблокировать различными способами, от выполнения испытаний до сезонных заданий и покупке делюкс издания игры.

Хорошая новость в том, что можно не переживать об открытии других моделей. У стартовых метелок неплохие характеристики, поэтому, если вы руководствуетесь эффективностью, беспокоиться не о чем.

Метлы имеют три главных параметра: скорость, прочность и маневренность. Каждая из трех стартовых моделей хороша в каких-то двух категориях, но плоха в оставшейся. Comet предлагает высокую маневренность и скорость, но низкую прочность. Shooting Star — высокая скорость и прочность, но низкая маневренность. Метлы также можно прокачивать при помощи лунных камней, одной из трех игровых валют, но каждая метла улучшается отдельно.

Из-за того, как устроен баланс, вкладывать все ресурсы в прокачку какой-то одной метлы невыгодно. Каждая из стартовых моделей хороша по-своему и заполняет определенную нишу, так что прокачать желательно все три. Другой разговор, что приоритеты в прокачке зависят от того, на какой позиции вы играете.

Так, Shooting Star — оптимальный вариант для охотников, которым нужно быстро перемещаться по полю и держаться на метле. Однако в каждой команде играют три охотника, поэтому одному из них можно выдать Cleansweep — для резких маневров.

Shooting Star также подойдет загонщикам, которые любят играть на разных участках поля. А тем, кто чаще держится ближе к союзникам, лучше сесть на Comet или любую другую метлу с высокой прочностью. Остальные характеристики не так важны.

Для ловцов выбор очевиден — им нужна скорость и маневренность Cleansweep. Без них поймать снитч быстрее Гарри Поттера или Драко Малфоя будет тяжело.

Наконец, вратарям подойдет Comet: высокая маневренность помогает метаться между воротами, да и высокая прочность тоже не помешает. Иначе шальной бладжер может вывести вратаря из игры, а это всегда плохие новости.