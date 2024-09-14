Советы по прохождению Satisfactory

Симулятор фабрики Satisfactory наконец вышел из раннего доступа Steam спустя пять лет разработки. Если вы только собираетесь начать строительство завода планетарных масштабов, или же возвращаетесь в игру после долгого отсутствия, портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению.

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Играйте в кооперативе

Если вы можете позвать кого-то поиграть в Satisfactory в кооперативном режиме, то оно того абсолютно стоит. Каждая составляющая игры становится лучше, если заниматься строительством фабрики совместно хотя бы с одним игроком. Медленные, рутинные моменты прокладки длинных конвейеров и отладки производственных цепочек перестают напоминать работу. К тому же, вы и ваш товарищ наверняка займетесь разными элементами автоматизации, что сделает игру более интересной для всех участников.

Правильный ручной крафтинг

В самом начале Satisfactory некоторые запчасти проще собирать своими руками, чем строить отдельную производственную линию. От этой привычки стоит быстро избавиться: позже игра начнет требовать огромные партии ресурсов, и многие из них нельзя собрать вручную. Тем не менее, время от времени вы все равно будете иногда возвращаться за верстак, чтобы что-нибудь скрафтить. Просто имейте в виду, что для создания предмета нужно нажать на «Пробел» один раз — даже если вы собираете много ресурсов одновременно.

Запасайтесь бетоном, железными плитами и стержнями

Первые цели в Satisfactory потребуют добычи железной руды для создания плит и стержней, а также извести — для того, чтобы получить бетон. Набрать достаточно этих ресурсов не сложно, т.к. поначалу игра не просит большой выработки. Однако железные плиты и стержни используются практически в каждом будущем задании, поэтому чем больший запас вы наберете заранее, тем лучше.

Об этом не обязательно беспокоиться прямо сразу после начала игры. По завершению 1 уровня заданий вы разблокируете грузовые контейнеры, разделители для конвейеров и блоки фундамента. Именно тогда и есть смысл потратить время на расширение производства железных плит и стержней.

В открытом мире есть важные находки

Карта Satisfactory создана вручную и покрыта двумя ценными ресурсами, не считая тех, что нужны для работы фабрики. Светящиеся слизни, которых можно заметить издалека, необходимы для создания силовых осколков: они позволяют «разгонять» автоматизированные здания, что повышает их выработку. Рано или поздно вы захотите собрать как можно больше осколков.

А кроме слизней в открытом мире находятся оранжевые капсулы, которые можно открыть, пожертвовав тот или иной ресурс. Награда — жесткие диски, открывающие альтернативные рецепты крафтинга определенных ресурсов. Каждый жесткий диск позволяет выбрать один из двух рецептов, и в релизной версии игры этот выбор можно отложить до момента, когда он станет важным.

Настройки зданий можно копировать, не открывая меню

При размещении длинных рядов зданий кликать на каждое и задавать настройки — долгое и нудное занятие. Но его можно избежать, если знать горячие клавиши. Просто откройте одно здание, выберите нужный рецепт и нажмите Ctrl + C. Затем закройте меню, направьте камеру на любое другое здание, к которому вы хотите применить рецепт, и нажмите Ctrl + V. Настройки скопируются и без открытия меню.

Железные дороги проводят электричество

В Satisfactory может наступить момент, когда вам предстоит пешком топать через половину карты, чтобы протянуть электричество между базами или подключить какой-нибудь удаленный генератор к главной базе. Но есть и более простой способ наладки инфраструктуры — поезда. Железные дороги автоматически проводят электричество, поэтому вам нужно всего лишь построить на каждой базе станцию и протянуть рельсы.