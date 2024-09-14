Советы по прохождению Warhammer 40,000: Space Marine 2

Боевая система Warhammer 40,000: Space Marine 2 получилась достаточно комплексной — освоить все нюансы и механики не так-то просто, особенно если вы намерены покорять высшие уровни сложности. Портал PC Gamer поделился полезными советами на для тех, кто хочет дать отпор тиранидам.

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Отталкивайте и расстреливайте врагов

Механика парирования в Space Marine 2 достаточно хорошо объясняется. Атаки с синим индикатором можно парировать, а от атак с оранжевым нужно уклоняться. Идеальное парирование атаки мелкого противника моментально убьет его, тогда как парирование крупных врагов оглушает их и позволяет провести контрудар оружием. Нюанс в том, что за время оглушения можно сделать два контрудара, а не один.

Некоторые атаки оружием ближнего боя также отбрасывают врагов и открывают их для контрудара: например, заведенный цепной меч. Убийства контрударами восстанавливают броню, поэтому они помогают сдерживать напор орд мелких монстров.

Не у всех атак есть индикаторы парирования

Один из главных недостатков боевой системы игры в том, что, если не совершить идеальное парирование, игрок зачастую получает урон от последующих атак. А они, почему-то, не имеют индикатора. И таких атак много — но это не значит, что их нельзя парировать. Воины тиранидов особенно часто проводят такие цепочки атак, поэтому будьте осторожны.

Казни разных видов врагов восполняют разный объем брони

В сюжетной кампании казни на разных видах противников восстанавливают броню в зависимости от сложности врага. Например, казнь базового солдата тиранидов восполняет один сегмент, тогда как воин-тиранид восстановит два. Казнь особых врагов полностью восстанавливает броню.

Ящики и боеприпасы

Ящики с ценными припасами в Space Marine 2 не слишком привлекают внимание. Обращайте внимание на символ аквилы: в таких ящиках обычно хранится много боеприпасов, гранаты и бустеры брони. Последние особенно ценятся — они не только целиком восстанавливают запас брони, но и дают четыре временных сегмента сверху. А если вам припасы не нужны, то подсветите их для товарищей кнопкой T.

Наносите урон, чтобы восстановить здоровье

Получив повреждения от противников, вы можете заметить, что часть шкалы здоровья стала белой. Так игра отмечает здоровье, которое можно восстановить, нанося урон врагам. Механика нечасто пригождается, т.к. во многих боях космодесантники противостоят ордам мелких врагов, но она помогает снижать входящий урон.

Похожим образом можно залечивать смертельные раны в сюжетной кампании и кооперативной игре. Персонаж получает смертельную рану, потеряв все здоровье определенное количество раз, и при наличии раны в следующий раз встать на ноги не получится. Если хоть один из напарников жив, то вы возродитесь через некоторое время после смерти, но в соло-кампании это означает конец игры. Чтобы залечить смертельную рану, нужно использовать стимпак при полном здоровье.

Ищите реликвии, прогеноиды и данные арсенала

На каждой миссии в Space Marine 2 спрятаны коллекционные предметы. Реликвии стражей автоматически возрождают игрока в кампании и режиме операций, а прогеноиды и данные открывают различные бонусы в операциях. Последние два предмета эксклюзивны: один игрок не может вынести с уровня оба, точно так же, как тома в Vermintide и Darktide. Данные, пожалуй, самая ценная находка — именно они открывают доступ к новым уровням оружия для классов в кооперативе.

Толпы тиранидов можно разрушать

В сюжетной кампании и режиме операций время от времени нужно отбиваться от огромных роев тиранидов, которые попытаются вскарабкаться по стенам к позициям игроков. Они начнут собираться в толпу у основания стены и постепенно сформируют своего рода осадную башню для своих сородичей. Однако по логике игры эти башни, состоящие из сотен отдельных тиранидов, считаются единым целым. Если нанести ей достаточно урона, то вся масса обрушится на землю. Нет смысла отстреливать одиночных тиранидов, приближающихся к вершине — бейте в центр массы!