Почему многопользовательские игры Sony проваливаются?

Серверы Concord, последнего проекта PlayStation, закрылись в течение пары недель после релиза — это рекордный срок по меркам даже самых провальных многопользовательских игр. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему фиаско Concord вызывает сомнения насчет компетентности Sony в сфере живых сервисов.

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Равнодушие Sony к Concord отчасти можно понять. Проект создавала другая компания: издатель приобрел Firewalk Studios в 2023 году, а интеллектуальная собственность просто была частью сделки. Команда работала над этим проектом с момента своего появления в 2018-м.

Многие старшие сотрудники Firewalk раньше работали в Bungie, которую Sony купила в прошлом году. Вполне вероятно, что студию купили ради экспертизы и опыта, а не ради игры, над которой она работала. А большая часть решений, которая привела к скоропостижной смерти Concord, была принята до того, как студия стала собственностью Sony. Издателя сложно винить в том, к чему он не прикладывал руку.

Тем не менее, фиаско проекта все равно вызывает некоторые вопросы к Sony. На Concord красуется логотип компании, и она вышла под эгидой внутренней студии издателя — на протяжении последних 10 лет это считалось одним из самых надежных гарантов качества. Да, PlayStation Studios и раньше выпускала проекты, не добившиеся коммерческого успеха. Но маленькие продажи — это одно, а закрытие серверов через пару недель — совсем другое.

Дело вот в чем. Несколько лет назад руководство PlayStation решило, что выпуска ААА-блокбастеров высокого качества недостаточно — компании также нужны живые сервисы, чтобы сыграть на поле Epic Games и HoYoverse. Именно для этого Sony потратила миллиарды на Bungie и Firewalk, а также заключила партнерское соглашение с Arrowhead Games.

Последнее обернулось большим успехом: Helldivers 2 стала одним из самых неожиданных хитов 2024 года, пусть игра и с трудом обживается в формате живого сервиса. Однако в целом разворот Sony в эту сферу смотрится, мягко говоря, хаотичным. Concord снята с продажи, а Bungie, которой Sony изначально предоставила творческую свободу, сокращает штат волна за волной. Попытка Sony зайти на рынок живых сервисов полыхает в прямом эфире, и рискует утащить за собой на дно репутацию других студий PlayStation.

Да, со стороны можно легко сказать, что Sony следовало быть осторожнее. Издатель опоздал к тренду на живые сервисы, и сейчас выпускает игры в формате, который приобрел дурную репутацию среди аудитории. Но в чем компании нельзя отказать, так это в умении подбирать правильные покупки и находить таланты. Почти все студии, приобретенные Sony, после сделки начинали показывать лучшие результаты и создавать свои лучшие игры.

Так почему же издатель ошибся здесь? Почему никто не увидел, что Bungie находится на аппарате жизнеобеспечения, и не сообразил, что разработку Concord надо бы направить в немного другом направлении? По отзывам людей, работавших со студиями Sony, компания всегда предоставляет отличную обратную связь. Многие высоко ценят фидбек издателя, т.к. он действительно помогает раскрыть потенциал проектов и повысить качество игр.

Concord, судя по всему, не получила этой обратной связи. И нельзя сказать, в чем причина: в отсутствии опыта, знаний или ресурсов, необходимых для развития живых сервисов. Хорошая новость в том, что Sony — достаточно большая компания, чтобы не слишком пострадать от такого провала.