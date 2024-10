Самостоятельные дополнения против DLC: за каким форматом будущее?

Dying Light: The Beast — новая игра Techland, которая изначально задумывалась как дополнение для Dying Light 2. И это совсем не такая редкость, как можно подумать: студии все чаще начинают выпускать самостоятельные дополнения вместо традиционных DLC. Портал gamesindustry.biz рассказал, в чем плюсы такого формата и почему он не вытеснит привычные DLC.

© Steam

Идея коротких «полусиквелов» или «самостоятельных дополнений» совсем не новая. Именно благодаря ей появился ряд по-настоящему знаковых проектов, вроде The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Grand Theft Auto: Vice City, Far Cry 3: Blood Dragon и Fallout New Vegas.

Постепенно загружаемый контент словно вытеснил концепцию самостоятельных дополнений с рынка, но за последние годы она вновь набрала обороты. Assassin’s Creed Mirage изначально задумывалась как дополнение для Valhalla, а Modern Warfare 3 — как крупное расширение для Modern Warfare 2.

Insomniac подошла к франшизе Spider-Man схожим образом. В 2018 году студия выпустила первую игру, за которой последовали три загружаемых «эпизода» из цикла The City That Never Sleeps. Дополнения разворачивались в том же городе, но рассказывали новую историю на 12 часов прохождения. По сути, их можно было воспринимать как новую, чуть менее длинную игру о Человеке-пауке, пусть и на знакомом фундаменте.

Через два года Insomniac выпустила Spider-Man: Miles Morales — очередной проект в серии, который был разработан по той же формуле. Знакомый город, достаточно короткий сюжет, россыпь нового контента. Но вместо того, чтобы продавать релиз как DLC, разработчики позиционировали его как самостоятельное дополнение. И Miles Morales стала большим хитом — 15 млн проданных копий.

Проект закрыл собой пробел между релизами «полноценных» частей серии. Кроме того, он позволил Insomniac создать что-то менее масштабное и дать возможность новым сотрудникам испытать себя в работе над серьезной игрой. Иными словами, от релиза все остались в плюсе: как сами разработчики, так и фанаты.

В мире, где циклы разработки игр год от года становятся все длиннее, выпуск самостоятельных дополнений — привлекательная перспектива для студий, их бизнес-партнеров и обычных геймеров. Но раз так, то почему некоторые разработчики по-прежнему продолжают делать крупные DLC?

Прежде всего, разработка дополнения — менее дорогое мероприятие, чем работа над полноценной игрой. Причем речь не только о человеческих ресурсах, но и о затратах на маркетинг. При выпуске дополнения для уже существующей игры авторы могут рассчитывать на, что аудитория уже знакома с интеллектуальной собственностью. Разработчикам не нужно беспокоиться о привлечении новых игроков, и они хорошо знают, на какой контингент рассчитывать.

Дополнения также повышают продажи игры, для которой они выпускаются, причем иногда очень существенно. Например, продажи базовой Elden Ring с выходом Shadow of the Erdtree подскочили почти на 500%. К тому же, выпуск дополнений позволяет разработчикам поддерживать цены на оригинальные игры. No Man’s Sky уже тысячу раз выходила на скидки, однако номинальная цена игры такая же, как и в 2016-м. А все потому, что Hello Games продолжает регулярно выпускать бесплатные обновления.