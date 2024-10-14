Как настраивать броню в Warhammer 40,000: Space Marine 2

Система персонализации персонажа в Space Marine 2 может показаться немного запутанной, если вы только начали прохождение. Открывать предметы, броню и эмблемы не сложно — но применять их надо в отдельном меню. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.

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Для того, чтобы настроить броню протагониста в сюжетной компании, нужно зайти в оружейную. А вот для других режимов игры процесс чуть более запутанный. Отправляйтесь в оружейную, выберите класс, чью броню вы хотите настроить, и нажмите на соответствующую кнопку.

Пара моментов, о которых стоит знать заранее.

Список в левой части экрана показывает, какие комплекты брони можно открыть, выполнив определенное количество миссий (в режиме операций) или сыграв определенное число матчей (в PvP). Направьте курсор на комплект, чтобы узнать, сколько нужно наиграть. Разблокированную броню можно экипировать как полным набором, так и отдельными предметами. Меню орденов показывает наборы цветов и логотипов, которые можно купить. Они состоят из эмблемы, цвета и дополнительного рисунка для наплечной брони.

После покупки косметических предметов нужно применить их и настроить броню.