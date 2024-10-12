Почему в играх так ценится реалистичная графика?

Часть геймеров считает, что графика в играх достигнет своего пика, когда картинку на экране нельзя будет отличить от реальности. Но, на самом деле, как и в любых других медиа, реализм — далеко не единственный путь развития. Портал howtogeek.com рассказал, почему фотореализм в графике переоценен.

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По сути, фотореализм означает «реалистичное освещение». При съемке фотографий или видео на реальную камеру, в объектив попадают фотоны, которые формируют изображение на пленке или сенсоре. Примерно тем же образом работают и наши глаза. Мы смотрим на фотографию и понимаем, что видим изображение реального объекта: свет, тени и текстуры выглядят именно так, как и должны.

Если говорить о компьютерной графике, то симуляция освещения — ключевой момент иллюзии. Благодаря реалистичному освещению разработчики могут «обмануть» мозг и заставить его думать, что на экране — реальные объекты. Раньше создатели игр прибегали к множеству трюков, чтобы обойти технические ограничения, но теперь компьютерное железо достаточно мощное для настоящего реализма. Не говоря уже о том, что другие технологии тоже совершили большой шаг вперед: от трехмерного моделирования до симуляции физики жидкостей, волос и других сложных систем.

Нюанс в том, что истинный реализм по умолчанию довольно непримечателен. Его можно увидеть за окном в любой момент. И даже в кино мы редко видим «настоящий» реализм: изображение зачастую обработано при помощи цветокоррекции и тщательно поставленного освещения. Фотореализм как он есть зачастую лишен творческой нотки, и супер-реалистичные моды для Cyberpunk 2077 нередко портят внешний вид игры, а не улучшают его.

В игровой индустрии не зря распространено мнение, что игры с хорошим арт-дирекшном стареют гораздо лучше, чем те, что делают упор на реализм. Графические технологии меняются год от года, и рано или поздно они упрутся потолок реалистичности. Например, между мощностью PS4 и PS5 огромная разница в техническом смысле, но она не сильно бросается в глаза. По крайней мере, далеко не так сильно, как разница между PS1 и PS2.

Преимущество постоянного развития графических технологий не в реализме, а в том, что они открывают новые возможности для талантливых художников. Nintendo, несмотря на сравнительно малую мощность Switch, регулярно выпускает игры, которые выглядят более привлекательно, чем блокбастеры для PS5 и XSX. По той же причине оригинальный «Король Лев» смотрится лучше реалистичного CG-ремейка.