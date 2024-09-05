Team Spirit заняла первое место в группе D на The International 2024 — 6:0 по картам

Российская команда Team Spirit уверенно заняла первое место в группе D на чемпионате мира The International 2024 по Dota 2.

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«Драконы» выиграли все три серии на групповой стадии. К двум вчерашним победам Team Spirit добавила успех в матче против другого фаворита турнира, шведской Team Liquid. В итоге наш коллектив завершил этап с результатом 6:0 по картам.

Таким образом, Team Spirit получит возможность выбрать себе соперника по следующему этапу — либо российскую BetBoom Team, либо nouns из Северной Америки. Кто именно будет играть с «драконами» в матче за верхнюю сетку, станет известно позже.

The International 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира превышает $ 2,4 млн.