Блогер сравнил бюджетные видеокарты Nvidia в современных играх

Автор YouTube-канала Odin Hardware протестировал игровую производительность видеокарт RTX 3060 и RTX 4060 в разрешении 1440p (2K). Об этом сообщает портал Ferra.

Так, A Plague Tale: Requiem на ультра-настройках идет на видеокарте RTX 4060 в среднем при 39 к/с, тогда как модель RTX 3060 демонстрирует 34 к/с. Assassin's Creed Odyssey с ультра-графикой в настройках отрисовывает 65 к/с на RTX 4060, модель RTX 3060 — 56 к/с.

RTX 4060 отрисовывает в Cyberpunk 2077 на ультра-настройках 47 кадров в секунду, тогда как RTX 3060 — 46 к/с. GTA 5 на ультра-настройках и 4X AA идет на RTX 4060 при 79 к/с, а на RTX 3060 — при 47 к/с. В Hogwarts Legacy при высоких настройках фреймрейт составил 80 и 49 к/с на RTX 4060 и RTX 3060 соответственно.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» на высоких настройках с выключенной трассировкой лучей отрисовывает на RTX 4060 74 к/с, а на RTX 3060 — 67 к/с. При этом The Last of Us на высоких настройках графики работает практически одинаково на двух версиях видеокарт, демонстрируя 46 и 44 к/с на RTX 4060 и RTX 3060 соответственно.

Senua's Saga: Hellblade II при выставленных высоких настройках шла при 27 и 23 кадрах в секунду на RTX 4060 и RTX 3060 соответственно. В Baldur's Gate 3 RTX 4060 набирала в среднем 60 к/с, RTX 3060 — 48 к/с. Наконец, в Starfield RTX 4060 отрисовывала 45 к/с, а в RTX 3060 — 36 к/с.

В общей сложности блогер протестировал видеокарты Galax Gaming RTX 3060 (12 ГБ) и Gigabyte Gaming OC RTX 4060 (8 ГБ) в 23 играх и пришел к выводу, что разница в производительности между RTX 4060 и RTX 3060 составляет 20%, что подтверждает преимущество новой модели в современных играх. При этом в некоторых тайтлах разница бывает высокой, а в некоторых — минимальна.

Отмечается, что эксперимент проводили на компьютере с процессором AMD Ryzen 7900X и 32 ГБ оперативной памяти (2х16 ГБ) DDR5 6000 МГц.