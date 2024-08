Фанаты «разнесли» Gearbox за цену и проблемы нового дополнения для Risk of Rain 2

Недавно кооперативный боевик Risk of Rain 2 получил дополнение Seekers of the Storm, которое было сильно раскритиковано за проблемы и высокую цену.

© Скриншот

Многие любители серии опасались за её будущее ещё в 2022-м году, когда франшизу приобрела Gearbox. Свежий аддон стал первым, за который отвечали новые владельцы — и подозрения фанатов оправдались.

Цена нового дополнения сильно различается в зависимости от региональных цен, но любители RoR2 всё равно считают, что она превышает разумные пределы. К примеру, её стоимость в Бразилии в два раза превышает цену предыдущего дополнения — Survivors of the Void. Хотя при этом стоимость аддонов в США изначально была одинаковая — 15 долларов.

Gearbox отреагировала на эти претензии, пообещав скорректировать ценник. А тем, кто уже приобрёл новинку, посоветовали оформить возврат средств.

Впрочем, на этом претензии игроков не закончились. Как оказалось, свежее дополнение буквально пестрит разными багами и вызывает падения частоты кадров. Каким-то образом FPS «связали» с физикой и поведением персонажей в игре. Авторы дополнения посоветовали ограничить FPS до 60 кадров — и добавили, что уже решают данные проблемы.

Заодно разработчикам пришлось признать, что ситуация с PC-версией игры действительно «плохая».

Это, правда, не особо помогло снизить уровень негатива фанатов — сейчас у Seekers of the Storm «в основном отрицательные» отзывы в Steam, а рейтинг одобрения составляет лишь 30% (больше 4300 отзывов).

Некоторых игроков смутили не только технические проблемы, подобных которым у игры не было до этого. Фанаты отмечают, что и само DLС получилось не таким удачным, как хотелось бы многим.

Игроки ругают новинку за бесполезные свежие предметы, странное поведение персонажей и недостатки с балансом. К примеру, над финальной стадией дополнения и боссом будто бы не до конца закончили работу — и решили закрыть эти моменты с помощью повышенной сложности. Игроку нужно проявлять чудеса смекалки и подвижности, чтобы пройти эту арену, сражаясь с кучей врагов и уворачиваясь от огромного числа атак.

Проблемы с DLC ввели в ступор даже одного из оригинальных программистов Risk of Rain 2 — Джеффри «Гора» Ханта, который отметил, что дополнение нарушило одну из ключевых систем игры — отсюда и появились разнообразные баги с недостатками.