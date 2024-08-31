Во что поиграть на Android и iOS, новинки августа

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

© Steam

Going Up

Минималистический менеджмент-сим, посвященный управлению лифтами. В Going Up игроку нужно доставлять пассажиров на разные этажи футуристических зданий: каждому нужно куда-то попасть, и не все маршруты совпадают друг с другом. А значит, рано или поздно поток людей может стать слишком большим — кому-то придется воспользоваться лестницей.

Jenny LeClue

Милый детектив о храброй девочке, которой предстоит найти настоящего убийцу и восстановить доброе имя своей мамы. Jenny LeClue предлагает приятный стиль рисовки, сценарий на 50 000 слов и уютный сеттинг — маленький городок Артуртон, который станет домом игрока на 10 часов прохождения.

Overboss

Overboss — цифровой порт одноименной настольной игры о битве злых монстров. Чтобы захватить мир и победить соперников, игроку нужно грамотно размещать тайлы карты, собирать собственную армию прислужников и применять всевозможные хитрости, чтобы получать бонусы.

Labyrinth: The Wizard’s Cat

Пиксельный старомодный dungeon crawler, где игроку предстоит примерить на себя роль волшебника, отправившегося в подземелье, чтобы спасти своего любимого кота. Пошаговые бои, ловушки, загадки, мечи и магия — в Labyrinth: The Wizard’s Cat есть все, что нужно уважающему себя ролевику.