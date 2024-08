Владельцы консолей PlayStation разочаровались в подписке PS Plus

Компания Sony анонсировала новую подборку игр в сентябрьской раздаче, которая будет доступна подписчикам базового тарифа PS Plus Essential и выше. Геймеры остались недовольны подборкой, сообщает 3DNews.

© PlayStation

Главным релизом станет игра Harry Potter: Quidditch Champions для PS4 и PS5. Она станет доступна подписчикам PS Plus в день выхода. Также геймеры получат доступ к хоррору Little Nightmares II и симулятору бейсбола MLB The Show 24.

Несмотря на разнообразие жанров и свежесть релизов, анонс вызвал смешанные отзывы у геймеров. Подписчики YouTube-канала PlayStation Access выразили в комментариях свое недовольство преобладанием спортивных игр и снижением качества предложений с каждым месяцем.

Один из комментаторов под ником G0dgrave отметил: «С каждым месяцем все хуже», а пользователь Merv2223 написал: «Они действительно хотят, чтобы мы перестали покупать PS+, да?». Многие пользователи заявили, что подписка перестала оправдывать свою стоимость, так как в ней перестали появляться интересные и хорошие игры.

Сентябрьская подборка будет доступна для добавления в библиотеку с 3 по 30 сентября для пользователей PS Plus Essential, Extra и Premium (Deluxe). Пока что геймеры могут забрать тайтлы из августовской подборки, среди которых LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's: Security Breach и Ender Lilies: Quietus of the Knights.