Самые странные патенты из мира видеоигр

Игровая индустрия, как и многие другие сферы коммерции, полна сомнительных патентов: от причудливых устройств прямо из научной фантастики до целых механик. И не важно, что логика этих патентов зачастую не имеет никакого смысла. Портал slashgear.com рассказал о самых странных игровых патентах.

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Защита от сторонней периферии

В 2015 году Activision зарегистрировала патент на «систему защиты от игровой периферии», которая якобы способна запрещать использование определенных аксессуаров в тех или иных играх. Например, блокировать руль в определенных гонках или контроллеры-гитары в музыкальных играх.

Идея звучит дико, потому что, если копнуть глубже, специализированные контроллеры работают точно так же, как обычные — они просто обладают другой раскладкой и настройками чувствительности. Так, гоночные рули — по сути, большие аналоговые стики, которые могут поворачивать влево или вправо. Здесь можно задать вопрос, зачем вообще кому-то нужно подобный патент, но ответ, скорее всего, прост — ради денег.

Тактильный (и температурный) контроллер

По данным Exputer в 2020 году Sony подала патент на нечто под названием «Контроллер». А точнее, на устройство, которое использует «эластичные» компоненты, способные менять форму и твердость, и даже симулировать разные температуры.

Учитывая время подачи патента и его описание, патент может отражать планы Sony на следующее поколение DualSense для потенциальной PlayStation 6. Геймпад для PS5 и так считается одним из самых продвинутых на рынке, однако новый патент звучит как что-то из сферы научной фантастики.

Кибернетический компаньон для игр

Издание Business Insider в 2020 году сообщало, что Sony зарегистрировала патент на «робота-компаньона, который симпатизирует игроку». IGN копнула чуть глубже и выяснила, что описание патента говорит о некоем роботе, способном отслеживать состояние игрока по «индексам эмоций» и биологическим сенсорам. А после сбора информации компаньон бы реагировал на действия игрока и ситуацию на экране. Помимо этого, согласно патенту, робот может составить компанию за просмотром телевизора.

Консоль с несколькими дисководами

В 2012 году некто Джонни Брэндон Сауд запатентовал идею «проигрывателя видеоигр с дополнительными дисководами». Название патента полностью описывает его суть: Сауд изложил планы по созданию платформы, которая позволяла бы переключаться между несколькими играми на дисках. Конечно, их все равно пришлось бы вставлять дисковод, зато игроку не нужно было бы каждый раз подниматься на ноги, если он хочет поменять игру.

Дизайн звучит как что-то излишнее, но сам изобретатель утверждает, что такая консоль подошла бы больным или травмированным игрокам в госпиталях. Если человек вынужден долгое время оставаться в постели, переключение между дисками способно упростить жизнь. Но на фоне расцвета цифровой дистрибьюции этот патент потерял актуальность.

Подставка для контроллеров

В ранние дни игровой индустрии сторонние производители аксессуаров не стеснялись самых странных идей, от световых пистолетов до печально известной Power Glove. И некоторые из них, конечно же, пытались запатентовать свои концепты.

Так, JVW Enterprises Inc. в 1982 году подала патент на нечто под названием «Аппарат для домашних видеоигр». Подставка размещалась на кресле и позволяла игроку положить контроллер, чтобы им можно было управлять одной рукой и случайно не выдернуть кабель. К сожалению, темный секрет этого патента в том, что он абсолютно не имеет смысла. На геймпаде слишком много кнопок для одной руки.